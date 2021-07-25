Tokat'ta Off-Road nefes kesti



Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Niksar ilçesinde '4'üncü Off-Road Oyunları' düzenlendi. Yarışmaya katılan pilotlar, araçlarıyla zorlu parkuru geçebilmek için yoğun çaba gösterdi.

Niksar Belediyesi ve Niksar Off-Road Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Niksar Off-Road Oyunları', Çamiçi Yaylası'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 100 aracın katıldığı yarışta, sürücüler yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleriyle yarıştı. Pilotlar zorlu parkuru geçebilmek için yoğun çaba gösterdi. Yarışçıların çamur, rampa ve cehennem çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Şu anda Türkiye'nin değişik illerinden Erzurum, Erzincan, Artvin, Ordu, Sivas, Arhavi, Gümüşhane olmak üzere yaklaşık 100 araç var. Zorlu ve keyifli bir parkur oldu. Tüm katılımcı ve off-road kulüp başkanlarına teşekkür ederim. İnşallah keyifli güzel bir yarışı izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Tüm katılımcılara ve sporcularımıza teşekkür ederim" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntüler

Araçlardan görüntüler

Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın açıklamaları

Yarıştan drone ile çekilen görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Tokat / Niksar Fatih YILMAZ

2021-07-25 14:26:47



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