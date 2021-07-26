Tokat Şehir Müzesi’ni 6 bin kişi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Şehir Müzesi’ni 6 bin kişi ziyaret etti

İHA

Tokat Şehir Müzesi’ni 6 bin kişi ziyaret etti

Tokat’ın tarihi Sulusokak bölgesinde bulunan Tokat Belediyesi Şehir Müzesi’ni bayram tatili sürecinde yaklaşık 6 Bin 500 kişi ziyaret etti.
Tokat’ta 900 adımda 900 yıllık tarihi içerisinde barındıran Sulusokak Çarşısı bölgesinde restorasyon ve düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, bölge turistlerin uğrak mekanı oldu.
Bölgede bulunan Tokat Belediyesi Şehir Müzesi içerisinde; eski Tokat esnafının bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgâhları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile Tokat'ı anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor. Yaklaşık 500 Yıllık Tokat’ın tarihinin sergilendiği Şehir Müzesi’ni, bayram tatili sürecinde yaklaşık 6 bin 500 kişi ziyaret etti.
Müzede 11 Bin parça tarihi eser yer alıyor
Tokat Belediyesi Şehir Müzesi içerisinde 11 Bin parça tarihi eserin yer aldığını ve turistlerin uğrak mekânlarından biri olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bayramın 1’inci günü hariç tatil süresince ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.
Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; “Bayram tatili süresince Şehir Müzemizi yaklaşık 6 bin 500 kişi ziyaret etti. Müzemize her geçen gün daha çok ziyaretçi akını oluyor. Sulusokak bölgemizdeki restorasyon çalışmalarımızın da tamamlanması ile Tokat’ta yerli ve yabancı turistlerin uğrak bölgesi oldu. Şehir Müzemizi 2019 yılında faaliyete açtık. İçeriye girdiğiniz zaman farklı bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Bir anda eski Tokat'ı görüyorsunuz. Eski Tokat'ın çarşılarını görüyorsunuz. Eski Tokat'ta insanların kullandıkları giysiler, mutfak gereçleri, kullandıkları masa örtüleri, yatak örtüleri gibi birçok detay var. Yani bir anda tarih yolculuğuna çıkmış oluyorsunuz. Şehrimize ait çok eski dijital resimlerin olduğu bir alanımız var. Alt katımıza indiğinizde müthiş bir Osmanlı çarşısı ile karşılaşıyorsunuz. Biz orada 15'inci yüzyıla ait bir çarşı oluşturduk. 14 tane dükkân var. O dönemde insanlar geçimlerini nasıl sağlıyor, hangi esnaf dalları o dönemde etkin, onları görüyorsunuz. Sağlı sollu 7'şerden 14 tane dükkân var. Bir tarafta yazmacı var, diğer tarafta yemenici var, urgancı var. Hemen onun biraz yanına gidiyorsunuz demirci var. O 14 tane dükkânda o esnafın da birer bir bal mumu heykeli var. Yine o katımızda Tokat'ın mutfağı var. 3'ncü katımızda ise Tokat'ın o dönemlerde kullandıkları araç gereçler, giydikleri elbiseler ve bununla beraberde önemli şahsiyetlerin de bal mumu heykellerinin yanı sıra, Tokat ve ilçelerinin önemli eserlerinin maket şeklinde toplandığı bir alan mevcut. Herkesi tarih kokan şehrimize, Tokat’ımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afrin’de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi
YEREL HABERLER Afrin’de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi
Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partiliye ihraç talebi
YEREL HABERLER Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partiliye ihraç ...
Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi
YEREL HABERLER Ömer Halisdemir’e “darbeci” diyen İYİ Partili'ye ...
Yaylada off-road yarışları yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Yaylada off-road yarışları yoğun ilgi gördü
Mahalleli el ele verdi, 200 dönümlük araziyi yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Mahalleli el ele verdi, 200 dönümlük araziyi ...
Tokat'ta Off-Road nefes kesti
YEREL HABERLER Tokat'ta Off-Road nefes kesti
Mustafa Sarıgül: Göçmenler konusunda tedbir almalıyız
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Göçmenler konusunda tedbir almalıyız
Sıcak havalarda çayda böyle serinliyorlar
YEREL HABERLER Sıcak havalarda çayda böyle serinliyorlar
Tatilciler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki mağaraya akın etti
YEREL HABERLER Tatilciler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki ...