Doktora 'çivili tahta'yla saldırı şüphelisi, akıl sağlığı raporu için hastaneye sevk edildi



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sırasını beklemesini isteyen aile hekimi Özgür Kalebaş'a çivili tahta ile saldıran E.C. (27), savcılıktaki ifadesinin ardından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine gönderildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Asım Kamile Uğurlu Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Aile sağlığı merkezine ilaç yazdırmak için gelen E.C., doktorun odasına girdi. İddiaya göre, bir ilaç gösterip yazdırmak isteyen E.C.'ye doktor Kalebaş, sırada 5 kişinin bulunduğunu belirterek beklemesi gerektiğini ifade etti. Doktorla tartışan E.C. sinirlenip binadan çıkarak bir marketin önünde duran çivili palet tahtalarından birini alıp döndü. Doktora vuran E.C., muayene odasının kapısını da kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Epilepsi hastalığının yanı sıra akıl sağlığı sorunları da olduğu öne sürülen saldırgan, savcılıktaki ifadesinin ardından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Tokat Doktor Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

Saldırıya uğrayan aile hekimi Özgür Kalebaş ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-07-27 13:05:34



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