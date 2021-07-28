Otomobilin üzerine çıktı, köpekleri çakmakla uzaklaştırmaya çalıştı

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Halil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde köpeklerden korkup, park halindeki otomobilin üzerine çıkan kişi, çakmak çakarak hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay, gece Reşadiye'ye bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kişi, karşısına çıkan köpekleri görünce korkup, park halindeki otomobilin üzerine çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi, çakmak çakarak, aracın etrafındaki köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köpeklerin uzaklaşmasıyla aracın üzerinden inen kişi, bölgeden hızla ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-07-28 13:28:16



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