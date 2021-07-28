Belediye bandosundan mini konser

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat Belediyesi bando takımı tarihi Sulu Sokak çarşısında mini bir konser verdi.

Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı kapsamında Tokat’a gelen yerli ve yabancı katılıcılar tarihi mekanları gezdi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından karşılanan katılımcılara belediye bando takımı mini bir konser verdi. İzleyiciler arasında yer alan Hollanda’nın Amsterdam şehrinden Şef Roy Voogd Tokat Belediye Bandosu’na kısa bir süreliğine şeflik yaptı. Kültürel etkinlikte katılımcılar farklı bir gün geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.