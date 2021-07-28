Saman balyaları yola dökülen çiftçiye UMKE yardımı

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, traktörün römorkundan dökülen saman balyalarını toplamaya çalışırken zorlanan Fikret Yıldırım'a, yoldan geçen UMKE ekipleri yardım etti.

Olay, Tokat Niksar ile Ordu Akkuş kara yolunda meydana geldi. Tokat'tan Ordu'nun Akkuş ilçesine giden Fikret Yıldırım'ın traktörünün arkasındaki römorkta bulunan saman balyalarının bir kısmı, seyir halindeyken düştü. Yıldırım, traktörü yolun sağına çekerek, balyaları toplamaya başladı. Bu sırada yoldan geçen UMKE ekipleri, saman balyalarını toplamakta zorlanan Yıldırım'a yardımcı olmak için durdu. UMKE ekipleri ile birlikte dökülen saman balyalarını yeniden römorka yerleştiren Fikret Yıldırım, yoluna devam etti.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-07-28 16:47:31



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