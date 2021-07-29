Tokat’ta yapılan yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde Kurban Bayramı tatili süresince yol kontrol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 145,33 gram toz esrar, 101,53 gram heys uyuşturucu madde, 10 gram kokain , 13 adet extacy hap , 7 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 kubar esrarı toz esrara çevirme aparatı ele geçirildi. 10 şüpheli şahsa yasal işlem uygulandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.