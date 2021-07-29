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Tokat’ta yapılan yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde Kurban Bayramı tatili süresince yol kontrol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 145,33 gram toz esrar, 101,53 gram heys uyuşturucu madde, 10 gram kokain , 13 adet extacy hap , 7 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 kubar esrarı toz esrara çevirme aparatı ele geçirildi. 10 şüpheli şahsa yasal işlem uygulandı.

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