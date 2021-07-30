Tokat'ta minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün mezarlığa uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında kent merkezi Çay Mahallesinde bulunan Şeyh-i Şirvani Mezarlığında meydana geldi. Kent merkezinden Çat beldesine seyir halinde olan Göktay Altun (20) yönetimindeki 58 ABA 430 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan mezarlığa uçtu. Mezar taşlarına çarparak durabilen minibüste, sürücü Göktay Altun ve yanındaki Ramazan Uzun (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

2 mezarda hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-07-30 02:18:11



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