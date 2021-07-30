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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

DHA

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı


Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında ZileÇekerek yolunun 6'ncı kilometresi Karayün mevkisinde meydana geldi. Dursun Karabaş'ın kullandığı 60 AZ 648 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Dursun Albayrak yönetimindeki 60 TL 634 otomobille çarpıştı. Kazada her 2 sürücü ile 60 TL 364 plakalı araçta bulunan Erdem Karabaş, Mahir Akpolat, Deniz Akpolat ve Şükrü Akgül yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN
2021-07-30 23:27:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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