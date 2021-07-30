Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında ZileÇekerek yolunun 6'ncı kilometresi Karayün mevkisinde meydana geldi. Dursun Karabaş'ın kullandığı 60 AZ 648 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Dursun Albayrak yönetimindeki 60 TL 634 otomobille çarpıştı. Kazada her 2 sürücü ile 60 TL 364 plakalı araçta bulunan Erdem Karabaş, Mahir Akpolat, Deniz Akpolat ve Şükrü Akgül yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN
2021-07-30 23:27:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.