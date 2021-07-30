Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında ZileÇekerek yolunun 6'ncı kilometresi Karayün mevkisinde meydana geldi. Dursun Karabaş'ın kullandığı 60 AZ 648 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Dursun Albayrak yönetimindeki 60 TL 634 otomobille çarpıştı. Kazada her 2 sürücü ile 60 TL 364 plakalı araçta bulunan Erdem Karabaş, Mahir Akpolat, Deniz Akpolat ve Şükrü Akgül yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2021-07-30 23:27:05



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