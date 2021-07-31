Tokat'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütü destekledikleri ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda H.U., M.D., A.C.Y., M.Y.D. ve M.C.B., gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2021-07-31 16:23:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.