Tokat'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütü destekledikleri ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda H.U., M.D., A.C.Y., M.Y.D. ve M.C.B., gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-07-31 16:23:13



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