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Devriyede terk edilmiş 6 yavru köpek buldular

DHA

Devriyede terk edilmiş 6 yavru köpek buldular


Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta dün akşam devriyeye çıkan jandarma ekipleri, arazide terk edilmiş 6 yavru köpek buldu. Jandarma, yavruları sahiplendirmek için karakola götürdü.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı jandarma ekipleri dün akşam saatlerinde Kemalpaşa ve Yayladalı köyleri merasında devriye attıkları sırada terk edilmiş halde 6 yavru köpek buldu. Yavru köpekleri alıp karakola götüren ekipler, burada veteriner çağırarak muayenelerini yaptırdı ve yavruların 20 günlük oldukları belirlendi. Ekipler, Kemalpaşa ve Yayladalı köylerine bilgi verip köpek yavrularını sahiplenmek isteyenleri karakola çağırdı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2021-08-02 12:10:05

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