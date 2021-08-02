Tokat’ta uyuşturucu madde operasyonları: 3 gözaltı

Tokat’ta, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli bir şahsın evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 975 gram kubar esrar, 28 kök kenevir bitkisi, 11 kök marijuna cinsi esrar bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

Tokat Erbaa ilçesinde ise 2 şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptıkları duyumunun alınması üzerine operasyon yapıldı. Jandarma ekiplerince şüpheli şahsıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 585 gram kubar esrar ele geçilirdi. Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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