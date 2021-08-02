Spor kompleksi yapımından sona yaklaşıldı

Tokat Belediyesi tarafından yapılan mahalle spor komplekslerinin ikincisinde sona yaklaşıldı.

Perakende Mahallesi'nde halı saha, oyun grupları ve yürüyüş yolları tamamlanan spor kompleksinde, spor salonu inşaatı devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile birlikte spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Eroğlu, şehrin iki ayrı noktasında oluşturulan mahalle spor komplekslerinin çocuklar ve gençler başta olmak üzere halka hizmet vereceğini kaydetti. Başkan Eroğlu, “Perakende mahallesinde yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda daha önce bir halı saha yapmıştık. Sonrasında peyzaj çalışmalarımızla, oyun gruplarımızla, yürüyüş yollarımızı yaptıktan sonra yine Mahalle Spor Salonumuzu inşa ediyoruz. İnşallah 3 ay gibi bir süre içerisinde spor salonumuzu tamamlayarak bu bölgedeki mahallelerimizin kullanımına sunacağız. İçerisinde, voleybol, hentbol, basketbol ve salon sporların yapılabileceği spor salonumuzu tamamlıyoruz” dedi.

Sporu ve gençleri önemsediklerini belirten Başkan Eroğlu, “Gençlerin abisi olan bir belediye başkanı olarak gençlerimizin her talebini önemsiyoruz. Gençlerimiz için sosyal aktivite alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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