Genç kadını kazara vurduğunu iddia eden şahıs tutuklandı

Tokat’ta piknikte arkadaşını tabancayla kazara vurduğunu öne süren zanlı tutuklanırken, 2 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta Kemalpaşa köyü yaylasında dün akşam saatlerinde piknik yaparken tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralanan Elif Saltık (30) hayatını kaybetti. Jandarma tarafından olayla ilgili gözaltına alınan Ü.K (44)., E.A (50)., D.S. (43) adlı 1’i kadın 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şahıslardan Ü.K. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.S. ise tutuklandı. Zanlının savcılıkta verdiği ifadede tabancasının tutukluk yaptığını, uğraşırken kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.

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