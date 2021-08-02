'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı (2)

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1'İ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Doğan Sağdıç tutuklanırken, Ü.K. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğan Sağdıç savcılıkta verdiği ifadede silahının tutukluk yaptığını, düzeltmeye çalışırken yanlışlıkla ateş aldığını ve Elif Saltık'ı yaraladığını, sonrasında ise kendi imkanları ile hastaneye götürdüklerini ancak kurtaramadıklarını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-08-02 22:38:49



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