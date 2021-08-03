Otomobilin çarptığı yaya dehşeti yaşadı, o anlar kameralara yansı

Tokat’ta otomobilin çarptığı yaya metrelerce araç üzerinde ilerledikten sonra yere düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Tokat’ta, sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile görüntülendi. Eski Niksar yolu kavşağında gece saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya otomobil çarptı. Yaya birkaç metre otomobilin üzerinde ilerledikten sonra yer düştü. Otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştığı o anlar kameralara yansıdı. Yaralanan şahsa yoldan geçen vatandaşlar yardım etti. Halil Rıfat Paşa kavşağına hızla giren motosiklet sürücüsü biranda kendini yerde buldu. Hafif şekilde yaralanan sürücünün yardımına otomobillerinden inen vatandaşlar koştu. Kültür Merkezi kavşağına kontrolsüz giren sürücü ise kanal kenarındaki çöp bidonlarına çarptığı kaza maddi hasarla ahlatıldı. Üniversite ve Yeniyurt Mahallesi Çeçenistan caddesinde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Araç sürücüleri arasında gerginlik yaşandı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşmeden önlendi.

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