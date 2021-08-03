Hayvan yetiştiricilerine suluk desteği

Tokat’ın Niksar ilçesinde çiftçilere, hayvanlarının kullanımı için 34 adet ücretsiz metal suluk dağıtıldı.

Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi kapsamında Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından finanse edilerek Niksarlı çiftçilere, hayvanlarının kullanmaları için ücretsiz 34 adet metal suluk (yalak) dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan dağıtılan sulukların mutlaka ortak alanlarda kullanılmasının altını çizerek; “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi 2020 yılından beri yürütülen bir proje. Bu projeyi yürüten İl Tarım Orman ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu projeler bir startla başlıyor, tabi sayı arttıkça talepler geldikçe bunlar arttırılacaktır. Tabi bu proje neticesinde dağıtılan bu sulukların ortak alanlarda kullanılmasını amaç edinelim. Yetmezse talep olursa gerek özel idaremizden gerek birlik marifetiyle bunlar tedarik edilir. Ve arkadaşlardan rica ediyorum bu dağıtılan suluklara sahip çıkılsın. Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Kaymakam Doğan ayrıca, son günlerde ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarına karşı muhtarları dikkatli olmaları konusunda uyararak; “Bölgemize, çevremize giren tanımadık bilmedik insanları uyaralım ve dikkatli olalım. Şüpheli kişileri mutlaka emniyet birimlerine haber verelim” diye konuştu.

Proje hakkında bilgiler veren Niksar Tarım Orman Müdürü Namık Özdüzgün ise; “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesinden istifade etmiş köylerimizde koyun verdiğimiz çiftçilere yönelik bir çalışma bu. Projemiz Tokat Valiliği İl Özel İdaremiz tarafından desteklenmiştir. Bu anlamda İl Genel Meclis üyelerimize, değerli valimize teşekkür ediyoruz. Bu güne kadar projemizden ilçemizden 59 çiftçimiz istifade etmiştir. 59 çiftçimize 5 Bin 900 koyun dağıtımı sağladık. Yaklaşık olarak da 7 Milyon TL destek sağlandı. Bugün burada 34 köye kullanmaları için ücretsiz şekilde sulukları teslim ettik” dedi.

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