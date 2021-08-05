Kazada ağır yaralanan 90 yaşındaki kadına, ambulans helikopterle sevk

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan Ayşe Yıldız (90), bölgeye gönderilen ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Reşadiye'ye bağlı Baydarlı beldesinde meydana geldi. Yol üzerinde geri manevra yapan Abdullah Yıldız'ın kullandığı 60 ACH 229 plakalı kamyonet, yoldaki Ayşe Yıldız'a çarptı. Yere düşerek başını çarpan Yıldız, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri kafa travması geçiren kadının acil nakli için ambulans helikopter talep etti. Sivas'tan havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Baydarlı beldesinden aldığı yaralıyı Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumu'na getirdi. Burada ambulansa alınan Ayşe Yıldız, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-08-05 15:14:01



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