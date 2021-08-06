Yangına müdahale eden ekibe teşekkür belgesi

Adana Kozan ve Karaisalı bölgelerindeki orman yangınına müdahale eden ekip “Teşekkür Belgesi” ile onurlandırıldı.

Niksar Kaymakam İlhami Doğan, Adana Kozan ve Karaisalı bölgelerindeki orman yangını söndürme çalışmalarına destek amaçlı giden Niksar Orman İşletme Müdürlüğü personelini makamında kabul etti. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında görev alan personeli, tebrik eden Kaymakam Doğan, ekibi teşekkür belgesi ile onurlandırdı.

Adana’daki orman yangın söndürme çalışmasına destek olmak için Tokat'ın Niksar ilçesi Orman İşletme Müdürlüğünden yangın bölgesine gönderilen 2 arazöz ve 7 personelden oluşan ekip Niksar’a döndü. Yangının kontrol altına alınması sonucu Niksar’a dönen ekip, İşletme Müdürü Erdal Düzgün’ün de katılımıyla Kaymakam İlhami Doğan’ı makamında ziyaret ederek olay yeri ile ilgili yaşanılanları anlattı.

Ormanların milli varlık olduğuna dikkat çeken Kaymakam Doğan; “Ormanlarımız yaşamımızın önemli bir parçası, hayatımızda oldukça büyük bir önemi vardır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları maalesef içimizi burktu, gerçekten acı ve üzüntü duyacağımız tablolar oluştu. Tabi bu yangınlar bir sabotajdır bir saldırıdır, bu yangınları çıkaranlar kahrı perişan olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangın bölgesinde çalışmalarını devam ettiriyor. İnşallah bu bela en kısa sürede başımızdan gider ve ülkemiz yine huzurlu günlerine geri döner. Ben özellikle oralara gidip söndürme ve soğutma çalışmalarınızdan vermiş olduğunuz destek ve gayretten dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu arada yangında yaşamını yitiren itfaiyeci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

“Havai fişek atılması durumunda düğünleri yasaklama kararı alabiliriz”

Kaymakam Doğan ilçede orman bölgelerine girişlerin geçici süre ile yasaklandığını da ifade ederek; “Orman bölgelerine giriş yasağı zaten valilik tarafından alındı, o bölgelerde de gerek orman işletme müdürlüğü ekipleri gerekse jandarma ekiplerimiz sürekli kontrol altında çalışma yapıyorlar. Yine düğünlerde havai fişek atılması olayı var, bunlarda tabiki yasak. Emniyet birimlerimiz düğün sahiplerini bu konuda uyararak sürekli kontrol ediyorlar ve gerekli hukuki işlemleri yapıyorlar. Düğünlerde havai fişek atılmasının devam etmesi halinde, aksi halde bunun bir ileri aşaması düğünü yarıda kesip düğünlerini yasaklama gibi bir karara gidebiliriz. Bunu buradan özellikle söylemek istiyorum, orada bir havai fişek atacak, yangın çıkarak, eğlenceyi kaosa çevirecek ona da mahal vermeyiz” dedi.

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