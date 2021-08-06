Direğin otomobillerin üzerine devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Tokat’ta tırın dorsesinin kabloları takılması sonucu 2 otomobilin üzerine direğin devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Organize Sanayi girişi bir rehabilitasyon merkezi yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Seyir halinde olan tırın dorsesi telefon ve internet hatlarının geçtiği kabloya takıldı. Tırın kabloya takılması ile birlikte telefon direği park halinde bulunan iki otomobilin üzerine devrildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.