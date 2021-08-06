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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta Milli Eğitim Bakanı sevinci

DHA

Tokat'ta Milli Eğitim Bakanı sevinci


Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı doğrultusunda  Milli Eğitim Bakanlığı'na Prof. Dr. Mahmut Özer'in atanması memleketi Tokat'ta sevinçle karşılandı. Tokatlılar 19 yıl sonra ilk kez kentin bir bakanının olmasının mutluluğunu yaşıyor. 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Halil-Hamide Özer çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olarak 5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta dünyaya gelen, ilk ve orta eğitimini aynı kentte sürdüren Özer, 1994-2002 yılları arasında da kentte bulunan Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu. Bakan yardımcılığı döneminde sık sık memleketi Tokat'ı ziyaret eden Özer'in Milli Eğitim Bakanı olması kentteki sivil toplum kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı. Annesi Hamide Özer'i 2010 yılında kaybeden Bakan Özer'in emekli babası Halil Özer'in ise Tokat'ta yaşadığı öğrenildi. 
Küresel Gazeteciler Konseyi Tokat İl Temsilcisi Kemal Özdilek, "Dün gece 01.30 itibari ile konudan haberdar olduk. Tabii bu 19 yıllık AK Parti siyasi iktidarından da Tokatlının beklentisine bir cevap oldu. Yani 19 yıllık hasret  bu vuslatla son buldu. Tabii birçok bakanlığa da talibiz memleketin bürokrasisi ve insanları olarak. Şehirde büyük bir memnuniyet olduğunu hissediyoruz. Bu beklenti önümüzdeki süreçte sayın bakanımızın mesleki ve teknik eğitim alanında göstermiş olduğu başarılar gibi Milli Eğitim Bakanlığı sürecinde de ciddi çalışmalarda başarılar bekliyor. Bu konuda memleket olarak hepimiz mutluluk duyacağız. Büyük bir sevinç içerisinde bu süreci takip edeceğiz" dedi.
'TOKAT İÇİN SEVİNÇ KAYNAĞI'
Atamayı mutlulukla karşıladıklarını belirten Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan ise, şunları söyledi:
"Bir eğitimci kökenli kardeşimizin Tokat'ın yetiştirdiği bir evladımızın Milli Eğitim Bakanlığına getirilmiş olmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tokat için sevinç kaynağı. Çünkü 20 yıldır Tokat'ta bir bakanlık tesis edilememişti. Bu konuda özellikle son 18 yıldır AK Parti iktidarları dönemlerinde ortaya çıkan önemli desteklere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı gibi ya da benzer bir bakanlığın Tokat'a verilmemesi her zaman konuşulan bir konuydu. Nihayetinde güçlü desteklerin bir sonucu olarak sayın bakanımızın yetişmiş olduğu bu topluma hizmet etme aşkının ve bunca yılki birikimlerinin hizmete dönüşeceği bir aralıkta ona bu nasip oldu, Tokat'a nasip oldu. Hepimiz için hayırlı olsun. Sayın bakanımızı çok yeterli, yetenekli ve birikimli görmekteyiz. Bunca zamanki yaptığı çalışmaların hepsini yakından takip ediyoruz. Bizler de eğitimci sıfatlarımızla takipteyiz. Bakan yardımcılığı döneminde Tokat'a, Türkiye'deki tüm illere fark attıracağını düşündüğüm önemli yatırımları ve yaklaşımları olmuştur. Kendilerine başarılar diliyoruz" 
Tokat halkı da kararı sevinçle karşıladı. Vatandaşlardan Mücahit Duran, "Tokat'ta 19 yıldır bakanımız yoktu. Bizim de en önemli şeylerimizden bir tanesi milli eğitimdir, yani eğitim öğretimle alakalı Mahmut Özer beyin atanması bizi Tokat halkı olarak çok mutlu etti. Gerçekten gururlandık. Tokat eğitimde ileri giden yenilikçi bir ildir. Bir bakanımızın olmasının bizi daha da ileriye götüreceğini düşünüyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2021-08-06 15:41:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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