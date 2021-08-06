Orman yangınları bitene kadar göreve devam edecekler

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangınların son bulacağı ana kadar Tokat İtfaiyesi'nin bölgede görevine devam edeceğini söyledi.

Antalya’da çıkan orman yangınlarında zorlu şartlar altında cansiperane görev yapan Tokat Belediyesi itfaiye erleri nöbet değişimi yaptı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kente dönen ekibi makamında kabul etti. Başkan Eroğlu, yangınların son bulacağı ana kadar Tokat İtfaiyesi’nin bölgede görevine devam edeceğini belirtti. Başkan Eroğlu, bölgede altı gün boyunca gecegündüz demeden başarıyla görev yaparak nöbet değişimi yapan itfaiye erlerine teşekkür ederek, “Antalya Gündoğmuş İlçesi’ndeki yangına yardımda bulunmak amacıyla, itfaiye aracımızı ve personellerimizi dualarla göndermiştik. 6 gün boyunca bölgedeki yangınlara müdahale ederek, oradaki insanlara yardımcı olan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Bizle; Yardımedenler Diyarı’nın evlatlarıyız. Tüm itfaiye erlerimize teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum Bölgede hiç uyku uyumadan bölgede gayret eden tüm personelimizden rabbim razı olsun. Hakkınızı ödeyemeyiz. Hamdolsun sağlık ve sıhhatli bir şekilde ailelerinize döndünüz. Şuanda diğer ekibimiz gittiler, bayrak onlara emanet. Onlar da oradaki halkımızın yanlarında olmaya, yangınları söndürmeye devam edecekler. Yangınlar sona erene kadar Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarına aralıksız olarak devam edecekler” dedi.

Başkan Eroğlu, devam eden yangınlarla ilgili tepkisini dile getirerek, “Bölgede sadece ağaçlar, evler, canlılar yanmadı. Bizim ciğerimiz yandı. Bunu gerçekleştirenleri şiddetle lanetliyorum. Ne olursa olsun bunlar bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Devletimiz milletimizin yanında, milletimiz de devletinin her daim yanındadır. Biz bize yeteriz. Bunu yapanların hevesleri dün olduğu gibi bugün de kursaklarında kalacaktır” diye konuştu

İtfaiye Personeli Tayfun Akpınar, Başkan Eroğlu’na ekipçe yaşadıklarını anlattı. Bir yandan yangınlara müdahale ederken bir yandan da bölge halkına yardımcı olduklarını belirten Akpınar, “Yangınların kontrol altına alınması, diğer alanlara sıçramaması için sürekli arazide görev yaptık. Devletimiz çok güçlü. Aynı anda 9 helikopterin müdahale ettiğine bizzat şahit olduk. Zirveler çok sarp, birçok ilçe boşaltıldı. Ancak hamdolsun hepsi kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.