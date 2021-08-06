Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, bir TIR'ın dorsesinin tellere teması sonucu devrilen telefon direği park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Yeniyurt Mahallesi´nde meydana geldi. Sokaktan geçen bir TIR'ın dorsesi telefon kablolarına takıldı. Kabloların bağlı olduğu direk devrilerek park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. O anlar bölgedeki rehabilitasyon merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2021-08-06 18:01:54
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