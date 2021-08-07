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Tutuşan saman balyaları 2 eve sıçradı, anız yakan bir kişiye ceza kesildi

DHA

Tutuşan saman balyaları 2 eve sıçradı, anız yakan bir kişiye ceza kesildi


İbrahim UĞURHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde, saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangında 2 evde hasar meydana geldi. Merkeze bağlı Keşik köyünde ise anız yakan 1 kişiye idari para cezası uygulandı.
Yangın, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Endikpınar köyünde çıktı. Hüseyin Keskin´e ait tek katlı evin önünde duran saman balyaları bilinmeyen nedenle alev aldı. Evin çatısına sıçrayan yangın daha sonra Bayram Çetiner´e ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürdü. Yangın nedeniyle 2 evde hasar oluştu.
Öte yandan, Tokat merkeze bağlı Keşlik köyünde Sezai Elgin, hasat yaptığı 10 dönümlük tarlasındaki anızları ateşe verdi. İhbar üzerine gelen Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anız yangınına müdahale ederek söndürdü. Jandarma ekipleri anız yakan Sezai Elgin´e 820 lira para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞURHalil İbrahim YEL
2021-08-07 18:46:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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