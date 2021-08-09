Tokat’ta araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye ilçesi Darıdere köyü mevki D100 karayolunda meydana geldi. Yakup Y. (41) idaresindeki 16 VB 569 plakalı Mercedes Vito marka araç yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçarak devrilen araçtan sürücü yara almadan kurtuldu. Kazada araçta bulunan M.Y (16) ile Y.Y (9) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 2 çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.

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