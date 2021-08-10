Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı kedi tedavi için bakımevine götürüldü.
Kayabaşı Mahallesi'nde park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini fark edenler, araç sahibi Süleyman Kaya'ya ulaştı. Kaya, tüm uğraşlarına rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, kediyi sıkıştığı motor bölümünden çıkardı. Hafif yaralanan kedi, tedavisi için Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-08-10 10:55:36
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