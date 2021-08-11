Tokat'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra dönmeyen ve haber alınamayan Alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir (77) için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Arıpınarı köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Alzheimer hastası Ömer Ali Aydemir, dün sabah evden çıktı. Aydemir'in geri dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, çevredeki aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma, Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve ANDA aramakurtarma ekipleri, Aydemir'i bulmak için bölgede çalışma başlattı. Yapılan aramalarda henüz Aydemir'in izine rastlanılmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-08-11 15:50:32



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