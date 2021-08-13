Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Erbaa ile Turhal ilçelerinde yapılan operasyonda 2 kilo 60,53 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili “TCK188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan 2 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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