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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

DHA

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Seyfullah Peynirci (44) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Nizamettin Herdem (32) gözaltına alındı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 karayolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa'dan Taşova yönüne giden Nizamettin Herdem yönetimindeki 60 KU 320 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Seyfullah Peynirci'ye çarptı. Peynirci, çarpmanın etkisiyle aracın ön camından girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Peynici´nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Seyfullah Peynirci´nin cenazesi, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Nizamettin Herdem jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-08-14 15:10:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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