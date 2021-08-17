Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı yapan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkez, Erbaa v Niksar ilçelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı . Operasyonda 87 kök hint keneviri, 65 gram kubar esrar, 5,24 gram eroin, 1174 gram bonzai, 7 adet kâğıda emdirilmiş vaziyette bonzai, 6 adet uyuşturucu hap, 4 adet eroin içme jelatini, 2 adet kova olarak tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatı yapan ve sattığı değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı. Şahısların ifade işlem adli makamlar sevk edilmesi bekleniyor.

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