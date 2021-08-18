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Bacağı yağmur oluğuna sıkışan leyleği itfaiye kurtardı

DHA

Bacağı yağmur oluğuna sıkışan leyleği itfaiye kurtardı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde sol bacağı cami kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Turhal ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Süleymaniye Camisi'nin kubbe kenarında bir leyleğin sabit durduğunu görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çalışma başlattı. İtfaiye aracının merdiveniyle caminin kubbesine ulaşan ekipler, leyleğin sol bacağının yağmur oluğuna sıkıştığını gördü. Leyleği sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, bacağından yaralanan hayvanı tedavisi için Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-08-18 12:09:07

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