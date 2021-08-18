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Başkan Karagöl Manavgat'taki yangına müdahale için giden ekibe teşekkür belgesi verdi

İHA

Başkan Karagöl Manavgat'taki yangına müdahale için giden ekibe teşekkür belgesi verdi

Erbaa belediye başkanı Ertuğrul Karagöl Manavgat’taki söndürme çalışmalarına destek vermek için giden Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibine teşekkür belgesi takdim etti.
Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Manavgat’taki yangına müdahale için gönderilen ekip söndürme çalışmalarında görev aldı. 1 itfaiye aracı 2 personelle Manavgat’taki yangına müdahale eden ekip Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile bir araya geldi. Başkan Karagöl yangın söndürme çalışmalarına destek veren personele teşekkür belgesi takdim etti.
Antalya’daki yangının büyük bir üzüntüye sebep olduğunu ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Yangının vahametini fark ettikten sonra söndürme çalışmalarına destek vermek için itfaiyecilerimizi bölgeye gönderdik. Zor şartlarda görev yaptılar, büyük özveriyle mücadele ettiler. İşleri gerçekten çok zor ben tüm Erbaalı hemşerilerim adına bölge gidip yangınla mücadele eden personellerimize teşekkür ediyorum. Böyle büyük yangınların bir daha yaşanmamasını ümit ediyorum.” dedi.

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