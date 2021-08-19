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23 yerinden bıçaklayan eşinin tahliyesine isyan etti (2)

DHA

23 yerinden bıçaklayan eşinin tahliyesine isyan etti (2)


SAVCILIĞIN İTİRAZIYLA YENİDEN GÖZATINA ALINDI
Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı barışmaya gittiği kayınpederinin evinde 23 yerinden bıçaklayan ve mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandıktan 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Samet Ağ konusunda yeni gelişme yaşandı. Eşi Özlem Ağ'ın tahliye kararı sonrası DHA'ya bugün yaptığı açıklamalar yankı buldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, mahkeme Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkarttı. 
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine şüpheli şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiştir'' denildi.
Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Samet Ağ'ı merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyünde gözaltına alındı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-08-19 18:56:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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