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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’tan Dubai ve Katar’a bağ yaprağı ihracatı

İHA

Tokat’tan Dubai ve Katar’a bağ yaprağı ihracatı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yılda yaklaşık olarak 90 milyon TL’lik girdi sağlayan narenciye bağ yaprağı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dubai’den Katar’a kadar pek çok ülkeye ihraç ediliyor.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde ince, narin ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan bağ yaprağı, yurt içi piyasasının yanı sıra yurt dışından da talep görüyor. 19 bin dekar alanda üretimi yapılan asma bağ yaprağı birçok aşamadan geçtikten sonra paketlenerek pazara sunuluyor. 2017 yılında "Erbaa narince bağ yaprağı" adıyla coğrafi işaret belgesi alınan üzüm yaprağı ihraç ediliyor. Yılda bölge ekonomisine yaklaşık olarak 90 milyon TL girdi sağlayan Erbaa bağ yaprağı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dubai ve Katar’da da talep görüyor.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bağ yaprağının kendine has aromasıyla, kendinden söz ettiren, bölgeye ciddi bir ekonomik katkısı olan bir ürün olduğunu kaydetti. Yaklaşık 20 köyde üretimi yapılan bağ yaprağının 810 bin kişilik bir nüfusa ekonomik katkı sağlamakta olduğuna dikkat çekerek “Bu ürünümüz Erbaa’da bulunan fabrikalarda paketleniyor, sarma haline getiriliyor ve yurtiçi ve yurtdışına pazarlanıyor. Bunlarla beraber yaklaşık 80 milyonun üzerinde, 90 milyona yakın ekonomik katkısı var bu yaprağın. Biz de desteklerimizi veriyoruz. Erbaa’nın adının, yaprağın adının daha çok duyulması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Köylülerimiz de bu işe ciddi bir şekilde eğiliyorlar. Kalıntısı olmadan, ilaç kullanmadan artık üretmeye başladılar. İnşallah daha çok üretim kapasitesini arttırıp, hem de katma değerini arttırarak bölgedeki insanımızın ekonomisine daha çok etki etmesini amaçlıyoruz” dedi.

15 ülkeye ihraç ediliyor
Erbaa’da 3 firmanın köylerden aldıkları ürünleri Avrupa’da yaklaşık 15 ülkeye ihraç ettiğini ifade eden Başkan Karagöl, “Özellikle Erbaa yaprağı olarak tercih edildiği için katma değerine de oldukça katkısı oluyor. Önceden 67 liraya satılan yaprak artık fark edilmesiyle beraber, coğrafi işaret almasıyla beraber Avrupa’da da tercih edildikten sonra minimum 10 lira civarında, daha iyi dönemlerde toplanan yapraklar 1415 liralara kadar satılmaya başlandı” diye konuştu.
Fabrikada işlenerek paketlenen bağ yaprağının yüzde 90’ını yurt dışına gönderdiklerini belirten Çetin Temiz, “Erbaa’da toplanan bağ yaprağı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Bağ yaprağı kültürü başta Türkler olmak üzere Ermeniler, Araplar ve Kürtlerin kültüründe var. Avrupa ülkelerinin tamamına bağ yaprağı gönderiyoruz. Bunun dışında İngiltere, Dubai, Katar’ a ihraç diyoruz. Bu yıl bin 200 tona yakın ürünü işledik. 2 bin ton da ürün olsa yurt dışından ilgi var. Erbaalılar yaprağımız elimizde kalır diye düşünmesin dünyanın hiçbir yerinde bu cins narenciye üzüm yetişmiyor. O nedenle ilçemizin geleceği bağ yaprağında” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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