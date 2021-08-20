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Erbaa yaprağının ilçeye katkısı yıllık 90 milyon TL

DHA

Erbaa yaprağının ilçeye katkısı yıllık 90 milyon TL


Fatih YILMAZİbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan `Erbaa narince bağ yaprağı´ ilçe ekonomisine yılda 90 milyon TL´lik katkı sağlıyor. Coğrafi işaretli yaprak Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
İlçede 19 bin 820 dekar alanda üretilen coğrafi tescilli Erbaa narince bağ yaprağı hem yurt içinde hem de yurt dışı piyasasında yoğun ilgi görüyor. Kendine has aroması, ince ve narin yapısıyla dikkat çeken Erbaa yaprağı Türk mutfağında önemli bir yer tutan zeytinyağlı sarma, baklalı dolma gibi ürünlerin ana malzemesini oluşturuyor. Yurt içi ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen üzüm yaprağından yılda 90 milyon TL gelir elde ediliyor.
Bağ yaprağının ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Erbaa narince bağ yaprağı coğrafi işaret almış bir ürün. Bu bölgenin coğrafi işaret almış bir ürünü. Kendine has aromasıyla, kendinden söz ettiren, bölgeye ciddi bir ekonomik katkısı olan bir ürün. Yaklaşık 20 köyümüzde bu üretim yapılmakta. Yaklaşık 8-10 bin kişilik bir nüfusa ekonomik katkı sağlamakta. Ürünümüz Erbaa´da bulunan fabrikalarda kimisi paketleniyor, kimisi sarma haline getiriliyor ve yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor. Bunlarla beraber yaklaşık 90 milyon TL'ye yakın ekonomik katkısı var bu yaprağın. Biz de desteklerimizi veriyoruz. Erbaa´nın adının, yaprağın adının daha çok duyulması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Köylülerimiz de bu işe ciddi bir şekilde eğiliyorlar. Kalıntısı olmadan, ilaç kullanmadan artık üretmeye başladılar. İnşallah daha çok üretim kapasitesini arttırıp, hem de katma değerini arttırarak bölgedeki insanımızın ekonomisine daha çok etki etmesini amaçlıyoruz" dedi.
15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Üzüm yaprağının önemli bir ihraç ürünü olduğunu belirten Başkan Karagöl, "Şu anda Erbaa´da bulunan 3 firmamız, köylerden aldıkları bu ürünleri Avrupa´da yaklaşık 15 ülkeye ihraç ediyorlar. Özellikle Erbaa yaprağı olarak tercih edildiği için katma değerine de oldukça katkısı oluyor. Önceden 67 liraya satılan yaprak, artık fark edilmesi ve coğrafi işaret almasıyla beraber Avrupa´da da tercih edildikten sonra minimum 10 lira civarında. Daha iyi dönemlerde toplanan yapraklar 1415 liralara kadar satılmaya başlandı" diye konuştu.
Geçen yıl 40 TIR yaprak ihraç ettiklerini ifade eden yaprak işleme fabrikası sahibi Çetin Temiz ise, "Bu ürünlerin yüzde 90´ı ihracat. Yüzde 80´i Avrupa. Avrupa'nın yanında biz Dubai´ye, Katar´a gönderiyoruz. Biraz da yurtiçi oluyor. Yüzde 90 ihracatımız var, bunların yüzde 80´i Avrupa" ifadelerini kullandı. DHA-Ekonomi Türkiye-Tokat / Erbaa Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR
2021-08-20 11:19:22

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