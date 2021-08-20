Tokat’ta 12 bin kişiye aşure ikramı

Tokat merkez ile Niksar ilçesinde Muharrem ayı dolayısı ile 12 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Tokat Belediyesi tarafından Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde vatandaşlara Cuma namazı sonrasında 10 bin kişiye aşure ikram edildi. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Tokat Belediye Başkanı Eroğlu konuşma yaptı. Başkan Eroğlu, Muharrem ayının önemine değinerek, ”Rabbimizin katında Ramazan’da tutulan oruçtan sonra en makbul orucun tutulduğu ayın Muharrem ayı olduğunu peygamber efendimiz hadisi şeriflerinde bahsetmektedir. Bu ay birlik, beraberlik, kardeşliğin, bizi biz yapan duyguların doruğa çıktığı önemli bir ay olmakla beraber bir taraftan da yüreğimizin dağlandığı, acılarımızın depreştiği bir aydır” dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Sadece bu topraklarla olan gönül bağını bilerek birlik ve beraberliğimizi tesis etmekten başka bu coğrafyada bedel ödemeden yaşamanın yolu bulunmuyor. İşte bu nedenle tüm hemşerilerimiz ve yöneticilerimizle iftihar ediyorum. Şükürler olsun ki Tokat, Türkiye’nin çok acı bedeller ödediği yıllarda dahi asla yeniden yaşanmasını istemediğimiz o karanlık yıllarda dahi çatışmanın olmadığı bir biri ille barışık insanların yaşadığı bir şehir” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua okundu. Daha sonra vatandaşlara belediye aşevinde pişirilerek paketlenen aşureler ikram edildi.



Niksar’da aşure ikramı

Tokat’ın Niksar ilçesi Keşfi Camii avlusunda 2 bin kişiye aşure ikram edildi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, birliğin ve beraberliğin önemli olduğu günlerden geçtiğimizi ifade ederek, “Aşure birlikteliği ifade ediyor, bizim için çok kıymetli, bize çok mesajlar veriyor. Geçmişten tarihten çok önemli günleri ifade ediyor. Acılar da var, acıları da ifade ediyor, Kerbela da İmam Hüseyin efendimizin şehit edilmesinden tutun da dinimiz de birçok önemli olayları ifade eden anlamlı bir gün Muharrem ayımız ve on muharremimiz. Emeği geçen İlçe müftülüğümüz ve diğer kurumlarımıza da teşekkür ediyorum, Allah nice nice sağlıklı mutlu huzurlu aşure ve Muharrem günlerini bizlere yaşatsın diyorum” ifadelerini kullandı.

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