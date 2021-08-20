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Bakan Özer amcasının taziyesi için Tokat'a geldi

DHA

Bakan Özer amcasının taziyesi için Tokat'a geldi


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer dün Tokat'ta vefat eden amcası Mehmet Özer'in evine taziye ziyaretinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in KOAH hastası amcası Mehmet Özer (68) tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitirdi. Mehmet Özer'in cenazesi dün Yazıbaşı köyünde ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Dünkü kabine toplantısı nedeniyle cenazeye katılamayan Bakan Özer taziye için Ankara'dan karayolu ile Tokat'a geldi. Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde bulunan amcasının evine giden Özer taziyeleri kabul etti.  
Taziye evinde konuşan Bakan Özer, ''Bize yarenlik yaptığınız için, acımızı paylaştığınmız için hepineze teşekkür ederim. Tüm teşkilatlarımıza, Milli Eğitim Bakanlığının tüm temsilcilerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çok teşekkür ederim. Tüm ailem adına yanımızda olduğunuz için, bu  acımızı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun, Allah razı olsun'' dedi. DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-08-20 22:11:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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