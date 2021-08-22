Tokat'ta Off-Road şenliği düzenlendi

Fatih YILMAZ / TOKAT (DHA) Tokat'ta düzenlenen Off-Road şenliğinde arazi araçlarıyla yapılan yarışlar nefes kesti.
Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Off-Road şenliği, Topçam Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 120 Off-Road aracının katıldığı turnuvada, sürücüler yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleri ile yarıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu ve yarışmacıların, rampa ve cehennem çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi.
Tokat'ta Off-Road şenliğinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini ifade eden Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, "Bu yılki yarışmalarımıza 31 Off-Road kulübü katıldı. İstanbul'dan, Kayseri'den, Erzincan'dan, Sivas'tan, Ordu'dan, Kahramanmaraş'tan misafirlerimiz var. Oldukça güzel katılım var. Vatandaşlarımızın da ilgisi çok büyük. Dağ, taş resmen seyirci dolu" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarışlardan görüntüler
Off-Road araçlarından görüntüler
Serkan Özcan röportajDHA-Spor Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-08-22 12:53:23
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