Tokat'ta Off-Road heyecanı yaşandı

Tokat'ta düzenlenen OffRoad şenliğinde aracın devrilme anı kameralara yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan pilotlar yarışlara devam etti.

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme OffRoad Kulübü tarafından düzenlenen OffRoad şenliğinin 3.’sü Topçam Mahallesi'nde yapıldı. 120 OffRoad aracının katıldığı yarışma yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar yarışları izleyebilmek için dağlık alanları doldurdu. Yaklaşık 2 kilometrelik pisti en kısa sürede tamamlanmak isteyen pilotlar zamanla yarıştı. Adrenalin dolu anları vatandaşlar heyecanla izledi. Hızlı girdiği virajda bir arazi aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Görevliler ve vatandaşların yardımı ile yan yatan araç itilerek düzeltildi. Kazayı yara almadan atlatan pilotlar yarışa devam etti.

Tokat Extreme OffRoad Kulübü Başkanı Serkan Özcan, vatandaşlar ve yarışmaya katılımın oldukça fazla olmasının sevincini yaşadıklarını söyledi. 20 ilden 31 OffRoad kulübünün yarışlara katıldığını belirten Özcan, Tokatlıların hafta sonu farklı bir etkililiği izleme imkanı bulduğunu kaydetti.

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