Tokat’ta korkutan yangın

Tokat’ta 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Hızarhane Caddesi Ağcıkoğlu apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede çatıyı kaplayan alevler nedeni ile vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmasının ardından yangını çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangın mahallinde çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Eroğlu, sebebi henüz bilinmeyen yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldığını söyledi. Başkan Eroğlu, yangının bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldüğünü, maddi hasarla atlatıldığını kaydetti. Yangını korku dolu gözlerle izleyen mahalle sakinleri ile yanan binada oturan yabancı uyruklu şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.

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