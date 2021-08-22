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Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

İHA

Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Tokat’ta bariyerlere çarpan otomobilin alev aldığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Sivas’tan Tokat’a seyir halinde olan Adem K. (25) idaresindeki 58 HA 202 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Mürsel C. (55) idaresindeki 58 SG 929 Toyota marka plakalı otomobil sürücüsü ise karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak alev aldı. Motor kısmından alevlerin yükseldiği sürücüsü canını zor kurtardı. Olay yerine itfaiye ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü ile bir yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Alevlere teslim olan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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