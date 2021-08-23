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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü

İHA

Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan emekli profesör ailesinden kalan eşyalarla evinin bir katını aile müzesine çevirdi.
Uludağ Üniversitesi’nden 2005 yılında emekli olan Prof. Dr. Turgut Özeke memleketi Tokat’ın Niksar İlçesine yerleşti. Gaziosmanpaşa Mahallesinde eşi Figen Özeke ile birlikte yaşayan iki çocuk babası Özeke, 3 katlı evinin bir katını aile müzesi diğer katını ise kültür evine çevirdi. Aile müzesinde çocukluk yıllarından ve ailesinden kalma eşyalarını sergileyen Özeke, diğer katını ise 2 bine yakın kitapla kütüphane kurdu.

“Amacım yaşadığımız eski kültürü anlatmak ve yaşatmak”
Turgut Özeke, ailesinden kalan eşyaları sergilediğini ifade ederek, “1939 yılında depremde evimiz yıkıldı. Ben o zaman çocuktum, çok sıkıntılar yaşadık. Sonra ikinci dünya harbi başladı, sonra derme çatma bir ev yapmıştık. O evi tamir ederek bu günlere kadar geldi. Annemin vefatından sonra buraya bir ev yaptırmayı ve ailemden kalan eşyaları koymayı düşündüm. Günümüzde aile müzeleri ve kütüphaneleri var ve çok önemli. Bu sebeple yaşadığım ortamı anlatan bir müze ve kültür evi kurmaya karar verdim. Buradaki amacım yaşadığımız eski kültürü anlatmak ve yaşatmak. Yani eski ailelerin yaşadıkları eşyaları yeni kuşağa anlatmak, göstermek bütün amacım bu. Buraya gelen ziyaretçiler oluyor, ilgilerini çekiyor. Birçok eski eşyayı saklamayı başardım ve bugüne kadar getirdim” dedi.
Ailesinden kalan eşyaların yanı sıra yaklaşık 2 binin üzerinde kitapla kütüphane kuran Özeke, “Amacım bu kitapları herkesin hizmetine sunmak. Dışarda kapının üzerinde şöyle bir cümle yazdıracağım: ‘Bu kapıdan giren herkes bu binanın sahibidir, kitapları sevelim’ Bu anlama herkesi aile müzesini gezmeye ve kütüphaneye bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Emekli Eczacı Figen Özeke ise tamamen eşinin fikri ile oluşan aile müzesi ve kültür evinin oldukça fazla ilgi gördüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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