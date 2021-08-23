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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerini korudu

İHA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerini korudu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi fizik dalında 301400 bandında yer alarak dünyanın önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini korudu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Shanghai Ranking 2021 alan bazlı dünya sıralaması ile ilgili bilgilere yer verildi. Açıklamada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin fizik dalında 301400 bandında yer alarak bu branşta dünyanın önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini koruduğu belirtilerek, “93 ülkeden 4000’den fazla yükseköğrenim kurumu ve araştırma merkezinin değerlendirildiği GRAS (Global Ranking of Academic Subjects) sıralamasında üniversitemiz fizik dalında 5 yıl üst üste yer alma başarısı gösterdi. GRAS 2021 sonuçları, araştırma çıktıları, araştırma etkisi, uluslararası işbirliği ve araştırma kalitesi, akademik mükemmellik anketi gibi göstergeler üzerinden değerlendirildi. Bu başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı tebrik ederiz” şeklindeki ifadelere yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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