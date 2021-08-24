Narkotikten uyuşturucu haplarla "Aşı Ol" çağrısı

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Tokat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 405 adet Extacy hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik polisi, uyuşturucu haplarla ‘Aşı ol’ yazarak çağrıda bulundu.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Erbaa, Niksar ve Turhal ilçelerinde farklı tarihlerde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yapılan aramalarda 405 adet extacy hap, 463,13 gram esrar, 33,13 gram bonzai, 25 kök Hint keneviri, 6,42 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu haplarla “Aşı ol” yazılarak çağrıda bulundu.

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