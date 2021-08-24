İneklerini otlatırken tilki ve domuzları görüntüledi



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta arazide ineklerini otlatan Mehmet Altay (49) yakınına kadar gelen 2 tilki ve domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinde besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Altay, ineklerini otlatmaya gittiği merada yabani hayvanlarla karşılaştı. Önce birbirleriyle oynayan 2 tilkiyi fark eden Altay, fındık ağaçlarının arkasında ise domuz sürüsünü gördü. Altay, anne ve yavru domuzlar ile 2 tilkiyi cep telefonuyla görüntülerken, bir yandan da yaşananları anlattı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-08-24 15:37:49



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