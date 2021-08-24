İneklerini otlatırken tilki ve domuzları görüntüledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İneklerini otlatırken tilki ve domuzları görüntüledi

DHA

İneklerini otlatırken tilki ve domuzları görüntüledi


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta arazide ineklerini otlatan Mehmet Altay (49) yakınına kadar gelen 2 tilki ve domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 
Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinde besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Altay, ineklerini otlatmaya gittiği merada yabani hayvanlarla karşılaştı. Önce birbirleriyle oynayan 2 tilkiyi fark eden Altay, fındık ağaçlarının arkasında ise domuz sürüsünü gördü. Altay, anne ve yavru domuzlar ile 2 tilkiyi cep telefonuyla görüntülerken, bir yandan da yaşananları anlattı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-08-24 15:37:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Narkotikten uyuşturucu haplarla "Aşı Ol" çağrısı
YEREL HABERLER Narkotikten uyuşturucu haplarla "Aşı Ol" çağrısı
Halk ozanı aşı oldu, ardından sağlıkçılar için yazdığı türküyü okudu
YEREL HABERLER Halk ozanı aşı oldu, ardından sağlıkçılar için ...
Erbaa Belediyesi'nden örnek proje
YEREL HABERLER Erbaa Belediyesi'nden örnek proje
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerini korudu
YEREL HABERLER Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerini korudu
Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü
YEREL HABERLER Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü
Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ...
Tokat’ta korkutan yangın
YEREL HABERLER Tokat’ta korkutan yangın
Apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından ...
Tokat'ta Off-Road heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Tokat'ta Off-Road heyecanı yaşandı
Tokat'ta Off-Road şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Tokat'ta Off-Road şenliği düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.