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Tokat'ta sağlık ekipleri köylerde aşı çalışmalarını sürdürüyor 

DHA

Tokat'ta sağlık ekipleri köylerde aşı çalışmalarını sürdürüyor 


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık ekipleri, köy köy dolaşıp, aşı olmaya gelemeyenleri aşılıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. İlçe ve bağlı köyler için oluşturulan mobil sağlık ekipleri, bir yandan aşılama yapıyor, bir yandan da aşı olmak istemeyenleri ikna etmeye çalışıyor. Merkeze bağlı Kadıvakfı köyüne giden ekipler, burada aşı uygulaması yaptı.
Köylerde aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Bahadır Uçar, "Aile hekimlerimiz mobil aşı ekibimiz ile birlikte hareket ediyor. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızı yüksek oranda aşılamaya çalışıyorlar. İlimizde aşıya karşı ilgi güzel. Toplum Sağlığı Merkezi ve aile hekimlerimiz 'Bu şehre mavi yakışır' kampanyası kapsamında aşılamaya devam edecekler. Şu anda aşılama oranı yüzde 74,9 ilimizin. Bu akşam inşallah maviye geçeceğiz" dedi.
Köylüler ise mobil aşı ekiplerinin ayaklarına kadar gelmesinden memnunluk duyduklarını dile getirdi.DHA-Sağlık Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-08-25 12:26:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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