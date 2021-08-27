Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü

BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: "Afgan halkının uluslararası toplumun desteğine her zamankinden çok ihtiyacı var"

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ta seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tırdaki yangın büyümeden sönüldü.

Edinilen bilgiye göre; Adıyaman’dan Samsun’a saman götüren Mustafa Çakmak idaresindeki tır, TokatTurhal kara yolu eski sigara fabrikası yakınlarda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı durdurup itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saman balyalarının içten yanarak dumanların yükselmesi nedeni ile iş makinesi ile müdahale edildi. Tırın üzerindeki balyalar iş makinesi yardımı ile boşaltıldı. Yangın soğutma çalışmaları yapılarak tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.