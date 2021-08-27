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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta saman yüklü TIR'ın dorsesinin lastiği, seyir halindeyken alev aldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman'dan Samsun'a saman götüren Mustafa Çakmak (45) yönetimindeki 02 HE 409 plakalı çekicinin, 02 AAE 409 plakalı dorsenin arka sağ lastiği, bugün saat 09.00 sıralarında Tokat-Turhal karayolunun 2'nci kilometresinde fren balatalarının ısınması nedeniyle alev aldı. Çekiciyi dorseden ayıran sürücü, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ekskavatör yardımıyla dorsede yüklü olan saman balyalarını indirerek araca müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. TIR'ın dorsesinde hasar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-08-27 11:07:06



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