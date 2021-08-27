Tokat’ta kaçak içki operasyonu

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 154 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin il dışından bandrolsüz kaçak alkol temin ederek piyasaya süreceği bilgisini alarak operasyon düzenledi İlçe otobüs terminalinde yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın kolisinde yapılan aramada 154 şişe 1 litrelik şişelenmiş kaçak alkol ile bandrol etiketi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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