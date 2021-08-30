Tokat'ta fener alayı düzenlendi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile son buldu. Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başlayan ve Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde gerçekleşen fener alayına öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde meşalelerle marşlar eşliğinde devam edin 3 kilometrelik yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-08-30 21:29:12
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